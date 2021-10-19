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Силы сопротивления в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы

  • 19.10.2021, 12:26
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Силы сопротивления в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы
фото: reuters

Будет вестись партизанская война.

Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном погибшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против боевиков радикального исламского движения "Талибан" в провинции Каписа, сообщает "Немецкая волна".

В видеообращении Фронта, которое размещено во вторник, 19 октября, на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.

Боевики движения "Талибан" после вывода войск США и НАТО из Афганистана в кратчайшие сроки захватили в августе практически без боя почти все провинции страны. 15 августа они овладели Кабулом.

После этого более двух недель талибы пытались штурмом захватить единственную неподвластную им провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. ФНС также заявил, что организовал вместе с панджшерцами вооруженное сопротивление талибам в долине Андараб в соседней провинции Баглан.

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