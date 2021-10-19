Долги белорусских «флагманов» устремились к историческому максимуму 19.10.2021, 12:27

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Больше всех задолжали предприятия Минска.

В стране возобновился рост суммарной задолженности крупных и средних предприятий. Сумма обязательств перед кредиторами близка к рекордной, пишет banki24.by.

Данные о состоянии расчетов флагманских компаний в Беларуси поступают с задержкой в 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому самая свежая информация в середине октября – это сведения на 1 сентября.

На 1 сентября 2021 года суммарные долги флагманов превысили 162,3 млрд BYN. По сравнению с началом года объем обязательств бизнеса вырос на 2,5%. Рекордное значение задолженности отмечалось на 1 июля и составляло 162,6 млрд BYN. Таким образом, к началу осени долги предприятий вновь устремились к максимальному показателю за историю измерений.

В прошлой пятилетке динамика задолженности была такой: за 2016 год – рост на 7,4%, за 2017 год – на 12,9%, за 2018 год – на 10,7%, за 2019 год – на 7,4%, за 2020 год – на 19,3%. В целом за 5 прошлых лет прирост долга составил 72% в пересчете на BYN-эквивалент.

Бурный рост в прошлом году связан с девальвацией белорусского рубля. Так как часть задолженности номинирована в иностранной валюте, обесценение «зайчика» автоматически увеличивает рублевый эквивалент долга.

На 1 сентября 2021-го больше всех задолжали флагманские компании Минска. На отчетную дату размер их долга составил 43,7 млрд BYN.

Быстрее всего растут долги у флагманов Гродненской области – на 11,7% за 8 месяцев. Благодаря этому организации Гродненщины вышли на второе место в стране по объему накопленного долга (28,3 млрд BYN).

Минская область замыкает топ-3 по долгам. На отчетную дату на Минщине флагманы накопили обязательства в сумме 28,1 млрд BYN. В 2021 году долги данных компаний выросли на 8,2%.

В остальных областях положение с долгами флагманов было следующим: Брестская – 10,3 млрд BYN, Витебская – 14,3 млрд BYN, Гомельская – 24,1 млрд BYN, Могилевская – 13,5 млрд BYN. В промышленности суммарные долги достигли 93,2 млрд BYN. С начала года они выросли на 20,8%.

Больше всего долгов накопили флагманы обрабатывающих отраслей – 67,6 млрд BYN. В энергетике обязательства поднялись до 21,6 млрд BYN (рост в 3,5 раза). По сельскому хозяйству долги составили 16,3 млрд BYN, по строительству – 7,8 млрд BYN, по оптовой торговле – 7,5 млрд BYN, по розничной торговле – 10,4 млрд BYN, по транспорту – 7,3 млрд BYN.

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