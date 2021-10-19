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Министр обороны США прибыл с визитом в Украину

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  • 19.10.2021, 12:50
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Министр обороны США прибыл с визитом в Украину
Ллойд Остин
Фото: wikipedia

Ллойд Остин озвучил цели своей миссии.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую российскую агрессию", – написал Остин.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

В Пентагоне сообщали, что в ходе визита в Украину министр обороны США встретится с Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

"Визит послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также региональное сотрудничество между черноморскими союзниками и партнерами", – говорилось в заявлении.

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