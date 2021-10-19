Министр обороны США прибыл с визитом в Украину 10 19.10.2021, 12:50

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Ллойд Остин

Фото: wikipedia

Ллойд Остин озвучил цели своей миссии.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую российскую агрессию", – написал Остин.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

В Пентагоне сообщали, что в ходе визита в Украину министр обороны США встретится с Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

"Визит послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также региональное сотрудничество между черноморскими союзниками и партнерами", – говорилось в заявлении.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

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