Противники хунты в Мьянме добились освобождения тысяч политзаключенных 19.10.2021, 12:57

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Первые заключенные вышли из тюрем Мьянмы

Фото: AFP

Давление на военный режим продолжается.

Военная хунта в Мьянме объявила об освобождении из заключения более 5,6 тысячи противников режима. Об этом сообщило государственное телевидение в понедельник, 18 октября. При этом власти обвинили оппозиционеров в разжигании беспорядков в стране. По словам лидера хунты Мин Аун Хлайна, амнистия была объявлена "по гуманитарным соображениям". Первые заключенные начали покидать тюрьмы, сообщает "Немецкая волна".

Освобождение заключенных произошло через день после того, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняла решение исключить представителей хунты из списков участников предстоящего саммита организации. Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября. Вместо членов военного правительства и противостоящего ему подпольного Правительства национального единства (ПНЕ, NUG), в саммите примет участие представитель Мьянмы, не состоящий ни в одной из группировок. Таким образом, АСЕАН подчеркивает нейтральность к внутриполитическому конфликту. Организация обосновала свое решение тем, что хунта не выполнила выработанный в апреле план по национальному примирению в стране.

Военный переворот в стране произошел в феврале 2021 года. Действующее правительство было разогнано, президент страны Вин Мнин – арестован. Противники хунты ушли в подполье и начали борьбу с антидемократическим режимом, организовав ПНЕ. 7 сентября правительство в подполье призвало население Мьянмы к общенациональному восстанию.

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