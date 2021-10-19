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На аукцион выставлен бело-красно-белый флаг, который на ЧМ по хоккею вывесил мэр Риги

  • 19.10.2021, 13:01
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На аукцион выставлен бело-красно-белый флаг, который на ЧМ по хоккею вывесил мэр Риги

Все деньги пойдут на поддержку свободных спортсменов.

На благотворительный аукцион выставлен уникальный исторический артефакт, который является значимым не только для белорусского народа, но и для всей мировой общественности. Этот символ солидарности с новой Беларусью ещё долго будут помнить даже в самых удаленных уголках планеты, пишет Фонд спортивной солидарности/BSSF.

Речь идет о бело-красно-белом флаге, который мэр Риги Мартиньш Стакис показательно поднял и поставил в один ряд с флагами всех стран-участниц Чемпионата мира по хоккею вместо красно-зелёного флага, олицетворяющего кровавый режим Лукашенко. Благодаря массовому признанию флаг стал национальным символом стремления белорусского народа к свободе.

Мэр Риги предоставил Белорусскому фонду спортивной солидарности этот флаг с памятной подписью для выставления на аукционе в помощь людям, которые подверглись репрессиям и нуждаются в финансовой поддержке.

Стартовая стоимость лота — 3000$ Аукцион продлится 10 дней.

Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

БФСС оказывает финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав.

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