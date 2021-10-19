На аукцион выставлен бело-красно-белый флаг, который на ЧМ по хоккею вывесил мэр Риги 19.10.2021, 13:01

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Все деньги пойдут на поддержку свободных спортсменов.

На благотворительный аукцион выставлен уникальный исторический артефакт, который является значимым не только для белорусского народа, но и для всей мировой общественности. Этот символ солидарности с новой Беларусью ещё долго будут помнить даже в самых удаленных уголках планеты, пишет Фонд спортивной солидарности/BSSF.

Речь идет о бело-красно-белом флаге, который мэр Риги Мартиньш Стакис показательно поднял и поставил в один ряд с флагами всех стран-участниц Чемпионата мира по хоккею вместо красно-зелёного флага, олицетворяющего кровавый режим Лукашенко. Благодаря массовому признанию флаг стал национальным символом стремления белорусского народа к свободе.

Мэр Риги предоставил Белорусскому фонду спортивной солидарности этот флаг с памятной подписью для выставления на аукционе в помощь людям, которые подверглись репрессиям и нуждаются в финансовой поддержке.

Стартовая стоимость лота — 3000$ Аукцион продлится 10 дней.

Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

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БФСС оказывает финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав.

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