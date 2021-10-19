В Беларуси Академией наук будет руководить офицер КГБ 19 19.10.2021, 13:11

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Лукашенко не доверяет академикам.

Заместителем председателя президиума Национальной академии наук Беларуси стал экс-командир спецподразделения "Альфа" Комитета госбезопасности Олег Чернышев. Соответствующий указ подписал Лукашенко, во вторник он опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Чернышев с весны 2014-го был заместителем председателя КГБ. В интернете есть данные, что он — кандидат юридических наук. А в 2012-м он попал в "черный список" ЕС. "Альфой" командовал в 2009-2013 годах, а до того семь лет возглавлял Антитеррористический центр КГБ.

Предполагается, что в Академии наук бывший командир "Альфы" будет отвечать за вопросы безопасности. До этого у председателя Президиума НАН Владимира Гусакова был один первый заместитель и три заместителя.

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