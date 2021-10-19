В Великобритании начала распространяться более заразная вариация дельта-штамма коронавируса 10 19.10.2021, 13:14

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Она может быть самой заразной в мире с начала пандемии.

В Великобритании начала распространяться вариация коронавируса AY.4.2, которая может быть на 10-15% заразнее дельта-штамма. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

Баллу утверждает, что AY.4.2 может быть самой заразной вариацией коронавируса с начала пандемии. При этом он отмечает, что распространилась она только в Великобритании. «Я бы не исключал, что ее распространение является случайным демографическим событием», — сказал ученый.

FT отмечает, что на новую вариацию приходится уже почти 10% всех случаев коронавируса в Великобритании.

По словам Баллу, штамм может быть повышен до «находящегося под наблюдением», после чего ему присвоят название в виде буквы греческого алфавита.

Барретт отметил, что хоть вариация и более заразна, чем дельта-штамм, рост выявленных случаев коронавируса в Великобритании связан не с ее распространением, а с пренебрежением к мерам безопасности в стране.

Рави Гупта, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета, считает, что новая вариация не увеличит распространяемость коронавируса настолько, насколько это сделали «британский» штамм альфа и «индийский» дельта.

18 октября в Великобритании выявили более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины июля этого года.

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