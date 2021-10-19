Глава МИД Литвы предложил ввести глобальные авиасанкции против властей Беларуси 4 19.10.2021, 13:42

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Габриэлюс Ландсбергис

фото: epa

Ландсбергис настаивает на формуле: компании, которые летают в Минск, не могут летать в ЕС.

19 октября стало известно, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил коллегам из Евросоюза ввести новые масштабные авиасанкции против властей Беларуси.

«Кризис на границе Литвы, Латвии и Польши никуда не ушел. Честно говоря, мы видим сигналы об ухудшении положения. Ухудшаются и климатические условия. Я поднял вопрос возвращения вопроса нелегальной миграции в Европейской комиссии в число приоритетных», — заявил Ландсбергис, передает Delfi.lt.

По его словам, «Иракские авиалинии» удалось убедить не летать в Минск, и то же самое сделали с иорданскими. Однако все новые полеты появляются каждую неделю. «Мы следим за продажами билетов, видим, что продажи идут», — заявил он.

«Бегать за каждой авиакомпанией сложно, это отнимает много времени», – сказал глава МИД Литвы.

«Поэтому мое предложение: авиакомпании, которые летают в Минск, не могут летать в ЕС. Такая широкая санкция», — заявил он. И объяснил, что большая часть авиакомпаний летает в Минск из разных городов Ближнего Востока, но самолеты этих авиакомпаний летают и в ЕС.

«Нам говорят, что это коммерция, туризм. Мы строим стену на границе с Беларусью за 150 млн. евро и субсидируем бизнес этих авиакомпаний, зарабатывающих на доставке мигрантов в Минск, мы тратим деньги налогоплательщиков на то, чтобы остановить мигрантов», – сказал Ландсбергис.

При этом пока непонятно, что имеет в виду Ландсбергис — запретить летать в ЕС абсолютно любым авиакомпаниям, в том числе и российским, которые прилетают в Минск, или все же отслеживать те, что возят мигрантов из стран Ближнего Востока.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас 18 октября на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге заявил, что Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз. И добавил, что страны ЕС «не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев». А министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал, что ЕС нужно усилить ограничения в отношении авиакомпании «Белавиа».

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