В Польше зафиксирован скачок заражения COVID-19
- 19.10.2021, 13:44
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Однако ситуация намного лучше, чем год назад.
В Польше 19 октября сообщили о наибольшем приросте заражений коронавируса с мая 2021 года и наибольшем числе умерших пациентов с июня.
Об этом сообщает RMF24.
Министерство здравоохранения сообщило о 3931 новых заражений за последние сутки и 64 смертях.
По сравнению с показателями предыдущей недели, количество заражений выросла на 80%. Это самый высокий дневной показатель с 12 мая.
Умерли за сутки 64 больных коронавирусом, из них 49 имели другие хронические болезни.
Количество госпитализированных, по сравнению с предыдущим днем, увеличилось на 300 и достигло почти 3600.
В то же время, 19 октября прошлого года показатели были хуже - почти 7500 заражений и 8375 госпитализированных.