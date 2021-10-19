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«Скоро вся страна перейдет в режим праздника и останется дома»

  • 19.10.2021, 13:50
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«Скоро вся страна перейдет в режим праздника и останется дома»
Фото: ТАСС

Стачке быть!

Нежданно-негаданно глава «сних пальцев» объявил день «Ха», пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Пока мы готовим людей в определенный момент остаться дома, пока мы даем советы по подготовке запасов продовольствия, медикаментов и финансов, он взял и объявил!

Это, конечно, очень весело, если не сказать что смешно, но все же давайте хоть раз прислушаемся к полоумному.

День, который был выбран близок. Времени остается все меньше. Пора готовить не только себя, но и своих друзей, близких и знакомых.

Необходимо донести мысль до каждого: наша судьба, жизнь и жизни наших родственников только в наших руках! Только мы в состоянии что-то предпринять.

Каждый из нас сам себе лидер, сам себе герой. Каждый из нас вершитель своей судьбы. Только в наших руках восстановить разрушенные заводы, в наших руках поднять с колен экономику. И только нам под силу победить пандемию короновируса.

Скоро вся страна будет в режиме праздника, вся страна останется дома!

Берегите себя и своих близких!

Стачке быть!

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