Ученые установили важную закономерность в истории правления римским императоров 4 19.10.2021, 13:58

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Император Калигула пал от рук заговорщиков

Фото: Getty images

Оно подчинялось так называемому степенному закону.

Римская империя существовала с 63 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Первым императором был Октавиан Август, последним — Ромул Августул. После этого, как известно, Восточная Римская империя со столицей в Константинополе продолжала существовать до 1453 года, последний глава ее был Константин XI Палеолог. Таким образом, в общей сложности Римом правили 175 человек, пишет Naked science.

Хотя первые два века империи можно охарактеризовать как стабильные и процветающие, Рим пережил несколько кризисов, в том числе связанных с насильственной смертью правителей. Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что из 69 императоров 43 умерли не по естественным причинам. Одних убивали, вторые накладывали на себя руки сами, третьи пали на поле боя. Свои выводы исследователи представили в журнале Royal Society Open Science.

Им удалось выявить математические закономерности, связанные с правлением императоров, и показать, что оно подчиняется так называемому степенному закону. «Несмотря на то что степенные распределения вероятностей кажутся случайными, их можно обнаружить в основе многих явлений, связанных со сложными системами, — рассказал первый автор исследования Франциско Родригес. — Примеры: размеры лунных кратеров, магнитуды землетрясений, частота слов в текстах, рыночная стоимость компаний и число подписчиков у людей в социальных сетях».

Подобные явления связаны с закономерностью, которую называют законом Парето, или правилом «80/20». В общем виде оно формулируется так: «20 процентов усилий дают 80 процентов результата, а остальные 80 процентов усилий — лишь 20 процентов результата» или «вероятность рядового события составляет около 80 процентов, а вероятность редкого — 20».

Так, 80 процентов лунных кратеров относительно невелики, а 20 процентов — большие. В социальных сетях 80 процентов пользователей имеют не более нескольких десятков фолловеров, в то время как на 20 процентов подписаны тысячи или даже миллионы. Что касается римских императоров, в их случае редким событием была естественная смерть, а не насильственная.

Интересно, что на жизненном пути правителей Рима ученые выявили еще одну закономерность. Как выяснилось, риск гибели был наиболее высок, когда император только взошел на трон (среди прочего это могло быть связано с отсутствием опыта у нового руководителя), затем риск снижался и снова резко возрастал спустя 13 лет правления. С чем связан этот 13-летний цикл — исследователи пока не знаю

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