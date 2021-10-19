Дорогие газ и электричество бумерангом вернутся в Россию 3 Иван Преображенский, «Росбалт»

19.10.2021, 13:58

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Подорожает буквально все.

Цены на природный газ и электроэнергию продолжают расти, причем не только на биржах в виде спотовых краткосрочных контрактов, а уже в виде стоимости для конечных потребителей. Правительства большинства европейских стран признали, что это неизбежно ударит по их населению. Причем, естественно, речь не идет только о росте цен на коммунальные услуги, хотя и это очень важно, поскольку они являются для европейцев одной из главных статей расходов. Подорожает буквально все — ведь расходы на отопление и электроэнергию заложены в конечную цену практически любых товаров и услуг. Сильнее всего это касается продовольственных товаров, которые и без того в ЕС в последние месяцы стабильно дорожали, разгоняя инфляцию.

Надежд на быстрое исправление ситуации сейчас нет. Еще несколько дней назад европейские энергетические компании начали отбор газа из хранилищ, то есть перешли на зимний режим работы. Однако ни одно из них не заполнено даже на 80%. В целом по ЕС запасы сейчас находятся на самом низком в истории уровне — чуть более 77%. И если для даже серьезных зимних холодов, при разумном подходе, этого должно хватить, то вот для того, чтобы избежать дефицита в отдельных регионах или странах при резких колебаниях температуры и росте потребления — вряд ли.

Недостаточная заполненность хранилищ влияет на главный показатель работы газотранспортных систем— максимальную суточную производительность. Иначе говоря, гибкая, почти мгновенная реакция становится невозможна.

Вдобавок к этому российский «Газпром» недвусмысленно указывает европейцам на систему своих приоритетов и подсказывает, откуда именно можно ждать спасения. Сжиженный газ Евросоюзу не поможет, хотя его поставки в последние недели стабильно растут и, наверняка, будут при таком дефиците возрастать и дальше.

Зато есть трубопровод «Северный поток-2» — изначально российский, а ныне завязанный на многих европейских партнеров, особенно немецких и австрийских. Эту трубу, идущую в обход всех старых транзитных путей через Украину или Беларусь с Польшей, уже наполнили техническим газом и могут пустить в коммерческую эксплуатацию практически в любой момент (по крайней мере, первую «нитку»).

Однако в реальности все сложнее — Евросоюз еще должен провести сертификацию трубопровода, что может растянуться на долгие месяцы. Участником этого процесса уже стала Польша, одна из ключевых противниц проекта. Добивается этого и Украина, которая прямо говорит, что «Северный поток» — угроза для ее экономики, а также безопасности, потому что его запуск позволит прекратить транзит по украинской территории российского газа в ЕС. Кстати, Венгрия уже переориентировала свои закупки, правда, на проект «Балканский поток», который продолжает «Турецкий поток».

«Газпром» же продолжает давить. Он перестал выкупать дополнительные мощности у Украины и взял на ноябрь лишь треть дополнительных мощностей у Польши. Его поставки в ЕС демонстративно не растут. В Москве как бы говорят: откройте на наших условиях «Северный поток-2», и все волшебным образом наладится. Однако Евросоюз, по крайней мере, пока, уступать не готов. Хотя там и понимают, что проблема будет не только в ценах, но и в неизбежном росте недовольства населения.

Власти Евросоюза, а также Великобритании (хотя она в ЕС уже и не входит), активно обсуждают форматы помощи своим гражданам. Как вообще всем домохозяйствам, так и, как вариант, отдельным группам. Например, можно убрать НДС на электроэнергию и газ, как предлагают некоторые чешские министры. Или выделить целевую помощь малообеспеченным, о чем говорит лидер победившей в той же Чехии на выборах коалиции Петр Фиала, который рассчитывает в ближайшее время стать премьером. В этой стране разорилось уже несколько фирм-поставщиков газа и электроэнергии, имевших почти миллион договоров с клиентами. Ну а крупнейшая чешская энергетическая фирма ČEZ уже прогнозирует рост цен на электроэнергию для своих клиентов с Нового года на треть, а на газ — вдвое, а то и больше.

В свою очередь, правительство Латвии решило в течение пяти месяцев выплачивать пособие в размере 20 евро на оплату коммунальных счетов всем привитым гражданам старше 60 лет. Так что там помогать хотят только вакцинированным пенсионерам в награду за «сознательное поведение».

Франция зависит скорее от североафриканских поставщиков, но ценообразование на рынке общее. Так что французский премьер-министр Жан Кастекс уже пообещал, что Париж будет держать «тарифный щит» до тех пор, пока мировые цены не упадут. Случайно так совпало, или нет, но он прогнозирует нормализацию цен примерно в апреле. Как раз тогда предстоит переизбираться нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ну а в Германии крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON из-за резкого взлета цен на газ приостановил заключение контрактов с новыми частными клиентами.

В общем, в Евросоюзе и правда налицо энергетический кризис, который продлится, скорее всего, до весны. Если, конечно, ЕС не уступит недвусмысленному давлению Кремля. Но не стоит и обольщаться — Россию кризис стороной тоже не обойдет. Она плотно вписана в мировые рынки. Удерживать внутренние цены на энергию и энергоносители власти, вероятно, какое-то время смогут. Все же Россия, которая является поставщиком, а не покупателем газа и электроэнергии, уж точно в этом смысле в куда более безопасном положении, чем та же Франция.

Но ведь именно Евросоюз остается, несмотря на все усилия Кремля, главным торговым партнером России. Так что и россиянам, и российскому бюджету придется заплатить за рост цен на большинство категорий европейских товаров. К тому же, стоимость энергоносителей стремительно растет и на азиатских рынках. Россия же — страна, мало чем обеспечивающая себя самостоятельно. А значит, подорожание ввозимых товаров приведет к неизбежному росту и на отечественную продукцию во всех сферах.

Так что тактические бои за «Северный поток-2» россияне все же оплатят из своего кармана. Может быть, они начнут нести эти расходы немного позже, чем европейцы. Но зато и удар этот из-за не такого высокого уровня жизни может оказаться более чувствительным.

Иван Преображенский, «Росбалт»

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