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В России из-за COVID-19 могут объявить нерабочую неделю в ноябре

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  • 19.10.2021, 14:30
В России из-за COVID-19 могут объявить нерабочую неделю в ноябре
фото: РИА НОВОСТИ

Правительство РФ обратится к Путину с просьбой.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за реализацию программ здравоохранения и демографии, предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Инициатива поддержана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает "Радио Свобода".

Эта мера должна помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в России. Предложение было высказано на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер.

Нерабочие дни должны сократить число контактов между населением и прервать цепочки распространения коронавируса. Аналогичная мера уже вводилась Кремлем весной. Тогда выходными были объявлены дни с 30 марта до 3 апреля, позднее этот срок был продлен до 30 апреля.

Ситуация с пандемией в России худшая за полтора года, свидетельствует официальная статистика. В течение октября максимальные значения заражаемости и смертности от болезни обновились больше чем по 10 раз.

Только за минувшие сутки в стране и аннексированном Крыму умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Выявлено 8 060 752 случаев, но власти неоднократно признавали, что этот показатель, вероятнее всего, занижен в разы.

Умерли, согласно данным оперативного штаба, 225 325 человек. Статистика Росстата повышает эту оценку как минимум вдвое. Подсчеты независимых демографов — втрое, приблизительно до 675 тысяч.


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