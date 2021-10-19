Конкурс клоунов Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

19.10.2021, 14:41

1,224

Александр Гольц

В России, безусловно, уже происходит серьезный транзит.

Государство стремительно меняется в сторону полицейщины и тоталитаризма. Каждую пятницу объявляют новых иноагентов, время от времени арестовывают то академика, то ректора. Скоро дойдут до героев и мореплавателей. Хотя тенденция очевидна, цель этого транзита не вполне ясна. Не исключено, что она реализуется в чем-то сродни сорокинским фантасмагориям. Многие чиновники, включая самых высокопоставленных, оказались в ситуации ужасной неопределенности. Для них жизненно важно (в самом прямом значении этого словосочетания) угадать намерения главного лица, угадать, куда он собирается двигать страну и где намерен (если намерен) остановиться. На фоне этой неопределенности на наших глазах разыгрывается конкурс высокопоставленных клоунов, которые методом проб и ошибок пытаются выяснить, какой кунштюк понравится хозяину больше других.

Вот бывший местоблюститель подписывает разухабистую хамскую статью, почему российское начальство считает ниже собственного достоинства разговаривать с украинским руководством. Тон текста таков, что на его фоне статья Путина о российско-украинских отношениях выглядит шедевром академизма. Некоторые запредельные оптимисты полагают при этом, что хамство медведевского текста маскировало важный сигнал Киеву: Россия не собирается пока что воевать с Украиной. И важный начальник, заместитель Путина в Совете безопасности, искательно заглядывает в глаза президента, ожидая услышать одобрительное: «А ловко ты, каналья, здесь ввернул!»

Поучаствовать в конкурсе клоунов явно решил и свеженазначенный спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что назрела острая необходимость придумать институт отъема Нобелевской премии мира. Не тем, мол, вручали – Горбачеву, Обаме, а также премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али, который развязал гражданскую войну у себя в стране... Только чрезвычайно наивный человек может удивленно поинтересоваться насчет того, нет ли у страны более актуальных проблем, кроме изъятия нобелевки у оказавшихся, по мнению Володина, недостойными. Конечно же, нет! Только что Родина и ее главное воплощение Путин В.В. (кто не помнит прежних володинских афоризмов: нет Путина – нет России) получили довольно болезненный щелчок по носу. На днях Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. За то, что он героически руководит изданием, журналисты которого сообщают правду. И за это журналистов время от времени в России убивают. Что, согласимся, не лучшим образом характеризует порядок, установившийся в стране, благодаря путинским заботам. Что еще хуже, все это косвенным образом приравнивает великого Путина В.В. к банальному филиппинскому диктатору Родриго Дутерте. Ведь вместе с Муратовым премия присуждена филиппинской журналистке, которая уличает Дутерте в приказах об убийствах.

Мало того. Нравится это или нет, но присуждение Нобелевской премии мира превращает конкретного человека в высший моральный авторитет. Даже вопреки желанию властей, которые, казалось бы, контролируют все и вся в стране. Вспомним хотя бы Андрея Дмитриевича Сахарова. А в России может быть один и только один авторитет!

У российской власти хватило ума не обрушивать сразу свое раздражение на Дмитрия Муратова. Судьбы Пастернака он, видимо, избежал. Толмач главного начальника даже выдавил из себя нечто кисло-сладкое. Но очевидное путинское раздражение дало себя знать.

Получив прямой вопрос от американской журналистки (ее кремлевские пропагандисты уже обвинили в разнузданном поведении), не является ли Муратов теперь иностранным агентом, Путин был предельно откровенен: «Послушайте, если он не нарушит российский закон и если он не даст повода, для того чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдёт на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание либо ещё по каким-то другим соображениям. Вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен чётко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы». Жаль, что не добавил: «…которые я придумал». Теперь мы узнали, что статус «иностранного агента» является в сознании главного начальника признанием человека преступником. Главное же, главный начальник ясно предупредил свежего лауреата – Нобелевская премия не является щитом. Доктор ждет за дверью.

Верному шуту только остается, приняв намек царя к сведению, довести ситуацию до окончательного логического завершения, по Булгакову: «Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы! — кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол». До Бегемота, да что там, даже до Жириновского Володину пока что далеко. Но у него, в силу возраста, и времени для совершенствования больше. Это тот конкурс, в котором – главное участие.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».