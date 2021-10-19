Глава МИД России: Мы не забыли о ситуации с «Комсомольской правдой» в Беларуси 11 19.10.2021, 14:50

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Геннадий Можейко

Лавров заявил, что этот вопрос ставят перед Минском.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не забыла о ситуации с "КП в Беларуси". "Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами", — цитирует его слова РИА "Новости". Лавров добавил: "Продолжаем им заниматься".

После появления на сайте kp.by материала, в котором были слова о погибшем в перестрелке с силовиками минском айтишнике Андрее Зельцере его одноклассницы, сайт в Беларуси заблокировали. Автора Геннадия Можейко задержали. 5 октября "КП" объявила, что закрывает свое представительство в Минске.

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