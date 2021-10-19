закрыть
19 октября 2021, вторник, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минском областном технопарке на площади 2000 квадратных метров загорелись покрышки

3
  • 19.10.2021, 15:16
  • 6,826
В Минском областном технопарке на площади 2000 квадратных метров загорелись покрышки
иллюстрационное фото

На месте происшествия работает восемь пожарных машин.

Спасатели ликвидируют пожар на открытой площадке ГП «Минский областной технопарк». Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работает восемь пожарных машин, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о загорании покрышек на территории ГП «Минский областной технопарк» в деревне Станок-Водица Смолевичского района поступило спасателям сегодня в 13.08.

Прибывшие подразделения МЧС установили, что пожар начался на открытой площадке складирования текстильного корда на площади 2000 кв. метров.

Погибших, пострадавших нет.

На месте происшествия работает 8 пожарных машин. В 14.20 пожар был локализован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип
Только забастовка!
Только забастовка! Вероника Круглова
Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип