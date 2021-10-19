В Минском областном технопарке на площади 2000 квадратных метров загорелись покрышки 3 19.10.2021, 15:16

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иллюстрационное фото

На месте происшествия работает восемь пожарных машин.

Спасатели ликвидируют пожар на открытой площадке ГП «Минский областной технопарк». Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работает восемь пожарных машин, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о загорании покрышек на территории ГП «Минский областной технопарк» в деревне Станок-Водица Смолевичского района поступило спасателям сегодня в 13.08.

Прибывшие подразделения МЧС установили, что пожар начался на открытой площадке складирования текстильного корда на площади 2000 кв. метров.

Погибших, пострадавших нет.

На месте происшествия работает 8 пожарных машин. В 14.20 пожар был локализован.

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