В Минском областном технопарке на площади 2000 квадратных метров загорелись покрышки

В Минском областном технопарке на площади 2000 квадратных метров загорелись покрышки3
- 19.10.2021, 15:16
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На месте происшествия работает восемь пожарных машин.
Спасатели ликвидируют пожар на открытой площадке ГП «Минский областной технопарк». Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работает восемь пожарных машин, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о загорании покрышек на территории ГП «Минский областной технопарк» в деревне Станок-Водица Смолевичского района поступило спасателям сегодня в 13.08.
Прибывшие подразделения МЧС установили, что пожар начался на открытой площадке складирования текстильного корда на площади 2000 кв. метров.
Погибших, пострадавших нет.
На месте происшествия работает 8 пожарных машин. В 14.20 пожар был локализован.