Россия вымирает 5 19.10.2021, 15:20

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ФОТА: SHUTTERSTOCK

Кремль не знает, как уменьшить демографическую дыру.

В России стартовала отсроченная на год перепись населения. До 14 ноября Росстат будет выяснять, как живут россияне. В квартиры по всей стране отправят 270 тысяч членов переписной комиссии. В анкете, которую они предложат заполнить, 33 вопроса. Помимо основных вопросов о поле, образовании и условиях проживания, там также есть вопросы о трудовых отношения и трудовой миграции, пишет чешское издание Lidovky (перевод — inosmi.ru).

Респонденты впервые смогут заявить о принадлежности к нескольким национальностям одновременно, а информацию о себе они могут заполнить на английском, китайском, татарском или узбекском языке.

Вероятно, больше всего внимания привлекут полученные данные о численности населения Российской Федерации. Каждая перепись населения за последние 30 лет после распада Советского Союза свидетельствует о сокращении населения. По-видимому, не стоит ждать других результатов и в этом году.

Тем более что Россия безуспешно борется с пандемией COVID-19. В последние месяцы, согласно официальной статистике российских властей, ежедневное количество смертей от этого заболевания превышает 900 человек.

Поэтому численность населения России может настолько резко сократиться, что властям придется «подправлять» статистику. Этого не исключает демограф Алексей Ракша. Кстати, подобное произошло бы уже не в первый раз.

«За две первые переписи населения выяснилось, что в России проживает больше людей, чем предполагалось. Результаты первой переписи увеличили на два миллиона, а второй — на миллион. Цифры завышали, например, в Москве и на Северном Кавказе. В этом году финальная цифра тоже будет зависеть от фантазий чиновников в отдельных регионах», — говорит он.

Ракша предполагает, численность россиян опять сократилась. «Я ожидаю, что перепись населения покажет, что численность населения России сократилась на два — три миллиона», — полагает он.

Перепись, скорее всего, подтвердит уже давно наметившуюся негативную тенденцию к высокой смертности в России. В начале сентября российский президент Владимир Путин посетовал, что если бы в ХХ веке российская держава не распадалась два раза, он мог бы руководить страной с 500 миллионами граждан.

Полтора ребенка на женщину

Но сейчас все не так. На прошлой неделе зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что треть россиян умирают в трудоспособном возрасте. 80% из них мужчины.

Демограф Ракша отмечает, что в ближайшие десятилетия население России может значительно сократиться. Эксперт предполагает, что от официально заявляемых и преувеличенных 146 миллионов жителей страны к 2030 году останутся 137 — 140 миллионов. В 40-е годы население России может сократиться до 130 миллионов.

«Это обусловлено той же проблемой, от которой страдает Европа. Рождаемость в России ниже, чем смертность. Для достижения естественного прироста населения необходимо, чтобы на одну женщину приходилось 2,1 ребенка. В России этот коэффициент достигает примерно полутора», — объясняет Ракша.

По его словам, рост рождаемости не стимулирует даже мусульманский Северный Кавказ, благодаря которому, как принято считать, растет численность населения России. «Рождаемость на Северном Кавказе по сравнению с остальными российскими регионами выше, но он только уравнивает рождаемость и смертность. Причем высокая рождаемость отмечается только в двух северокавказских республиках — Ингушетии и Чечне. Высокие показатели рождаемости наблюдаются также в Республике Тыва на юге Сибири. Однако в Северо-Кавказском федеральном округе проживают всего около десяти миллионов человек. На уровень рождаемости в стране в целом это особо не влияет», — говорит Ракша.

«Задачей российского правительства должно стать сокращение смертности и повышение рождаемости настолько, насколько это возможно. Кроме того, необходимо увеличить поток переселенцев. Но уровень жизни в России не так высок, чтобы к нам массово ехали высококвалифицированные мигранты. В Россию приезжают в основном выходцы из Средней Азии, потому что зарплаты у нас по сравнению с развитыми странами ниже», — добавляет эксперт.

Переселенцев становится меньше

По официальной статистике Министерства внутренних дел РФ, полученной в конце сентября прошлого года, в России проживало семь миллионов мигрантов. До пандемии COVID-19 их численность достигала 11 миллионов. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана или Киргизии, которые работают в России на стройках, в качестве подсобных рабочих, водителей и курьеров.

«В Россию приезжают приблизительно 200 — 300 тысяч человек в год. Если бы не этот миграционный прирост, жителей России было бы намного меньше. Но и этого не хватает. Даже если бы не было COVID-19, население России постепенно сокращалось бы. Из-за пандемии сокращение численности населения страны ускорилось», — считает демограф.

По его словам, за последние полтора года самой серьезной демографической проблемой была смертность, вызванная коронавирусом.

«Я уже давно не пользуюсь статистикой, публикуемой российскими властями, и никому не рекомендую этого делать. Для анализа смертности от коронавируса в России я пользуюсь статистикой избыточной смертности. С начала пандемии в стране избыточная смертность достигла примерно 800 тысяч человек», — подытоживает демограф Алексей Ракша.

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