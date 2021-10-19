Роман Бессмертный: Потенциал протеста в Беларуси нарастает 1 19.10.2021, 15:32

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Роман Бессмертный

Лукашенко удерживается только силой Путина.

Украинский дипломат и политик, бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный в интервью «Новому времени» высказал мнение, что протестный потенциал в Беларуси только возрастает:

— Когда звучит вопрос, окончательно ли захлебнулись протесты в Беларуси, то мое мнение таково. В Беларуси продолжается стабильное противостояние, и говорить о том, что сейчас одна или другая сторона победили, я бы не стал.

Идет наращивание потенциала, и если бы не Россия (не Кремль), то общество протестовало бы.

Оно сейчас находится в таком тупике из-за того, что внутренне для себя дискутирует — так какую же роль играет в этом процессе Кремль и Путин? Ведь Беларусь интересует Путина как плацдарм военно-стратегический для угрозы в первую очередь Украине и странам Балтии, а также странам Европы.

В сентябре-октябре-ноябре прошлого года, помните, какие там звучали тезисы? Там звучали тезисы надежды на то, что Путин что-то сделает, а Беларусь будущая соединит мостом Европу и Россию.

Сейчас, в результате того, что все больше и больше становится понятно, что Лукашенко удерживается силой Путина, это завело оппозицию в тупик. Протестное движение в Беларуси находится в неопределенности. Но сегодня потенциал протеста нарастает. Как он взорвется?

Очевидно, что эмоциональность, которая нарастает, будет нарастать и дальше. Потому что ядро протестов — молодое поколение. Оно воспитано в квазинезависимой Беларуси и не разделяет способы противостояния, которые были ранее. Оно достаточно активное и понимает, что запас времени не так велик. Также для этого поколения уже ясно, что роль Кремля в пребывании Лукашенко у власти является определяющей. Тема противостояния этого молодого поколения и Кремля — это тема ближайшего будущего.

Осознание рядовым белорусом того, что он борется против Кремля, а не только против Лукашенко, это вопрос нескольких месяцев. И, на мой взгляд, ситуация там взорвется очередным противостоянием.

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