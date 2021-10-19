Под Буда-Кошелево 58-летняя женщина отбилась от грабителя палкой и забрала у него нож 1 19.10.2021, 15:52

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Злоумышленника в последствии задержали.

В деревне Галы Буда-Кошелевского района грабитель напал на 58-летнюю женщину. Потерпевшей удалось отбиться, сообщает МВД.

Днем 18 октября на 58-летнюю пенсионерку в ее собственном доме напал мужчина с ножом. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности.

Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого преступник скрылся, прихватив с собой одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька.

В тот же вечер подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Жлобине.

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