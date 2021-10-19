Украина поставила Россию на место 1 Юрий Бутусов

19.10.2021, 16:23

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Шантаж россиян, захвативших сотрудников миссии ОБСЕ в заложники, не удался.

Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе, чтобы обменять их на взятого в плен российского офицера Андрея Косяка. Беспрецедентная провокация на Донбассе.

Беспрецедентная провокация российских спецслужб — в Донецке и Горловке оккупанты захватили сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и запретили им выход за пределы места проживания. СММ ОБСЕ обеспечивает контроль над ситуацией на линии фронта согласно Минским соглашениям. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе справедливо осудила это нападение как «международный терроризм». Ждем реакции президента и МИД, это преступление, по сути, уничтожает Минские соглашения.

Россия выдвинула условие Украине: если мы хотим освободить наблюдателей ОБСЕ, Украина обязана немедленно освободить гражданина РФ, офицера 6-го мотострелкового полка ВС РФ Андрея Косяка, который был взят в плен во время разведки украинских позиций 13 октября в районе Золотого. Оккупанты заявляют абсурдные вещи, мол, российский офицер Косяк имел документы Совместного центра контроля и координации — СЦКК, и потому ОБСЕ обязана за него отвечать.

Разумеется, никаких прав вести разведку и заходить на украинские позиции, у Косяка не было, разумеется, ОБСЕ не несет никакой ответственности за происшедшее, поскольку не имеет никакого отношения к самостоятельным действиям российских военнослужащих на фронте, к выдаче им каких-либо документов.

Никаких оснований для освобождения Косяка нет. Полномочия СЦКК сама Россия фактически уничтожила в декабре 2017 года, тогда Россия заявила о выходе из СЦКК. В СЦКК от РФ остались представители оккупационных войск «ЛДНР», полномочия которых Украина не признает и стороной переговоров не считает. Поэтому все «документы СЦКК» от оккупантов для Украины ничтожны. Если Косяка отпустить, то завтра россияне нацепят на всю свою армию синие повязки своего СЦКК и будут требовать — не стрелять и не брать в плен. Украина не может признавать любые решения «ЛДНР» и любые их документы. Косяк должен сесть в тюрьму — тем более, Россия незаконно захватила в заложники свыше 400 украинских граждан, над которыми издеваются в тюрьмах и подвалах.

Это терроризм и шантаж, который еще раз показывает — никакого мирного решения войны на Донбассе не существует, попытки «заглянуть в глаза» и мириться любой ценой воспринимаются Путиным как слабость руководства Украины. РФ терроризирует не международных посредников — это прямое давление на президента Украины, чтобы выбить новые уступки и заставить Украину признавать решения оккупантов.

Но Украина дала эффективный отпор России и арестовала задержанного офицера ВС РФ на Донбассе Андрея Косяка.

Северодонецкий суд арестовал задержанного 13 октября гражданина РФ Косяка. Прокуратура выдвинула обвинения, а штаб ООС и военнослужащие подготовили очень грамотные комментарии происшествия. Никаких полномочий «СЦКК ЛДНР» командование ООС не признает вообще.

При этом мы показываем важный прецедент — Россия неспособна заставить Украину освободить своего военнослужащего. И вся мощь российской пропаганды, которая требует освободить Косяка без всяких условий, теперь начала работать против нее — все их угрозы, как оказалось, не имеют никакого веса.

Украина поставила Россию на место. Шантаж россиян, захвативших сотрудников миссии ОБСЕ в заложники, не удался.

Теперь надо готовиться к тому, что российские войска могут попытаться захватить в плен на фронте украинских военнослужащих для быстрого обмена на месте, надо быть готовым к внезапной атаке.

Посмотрите, какой огромный резонанс возник из-за задержания Косяка. И представьте, какие возможности открывало для нас задержание сразу 28 куда более важных для РФ террористов.

Есть только один путь освобождать украинских заложников в лапах РФ — это захват важных для противника россиян в обменный фонд. Так, как это произошло с 10 пленными российскими десантниками под Иловайском, так, как это произошло с пленным майором ВС РФ Старковым. Вот только в таких условиях дипломатия становится эффективной, когда ты на переговорах с врагом создаешь себе выгодные позиции и не просишь, а ставишь условия. Пора бы офису президента это осознать хотя бы на восьмом году войны.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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