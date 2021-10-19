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БОР: Готовьте продуктовые запасы и финансовые подушки

  • 19.10.2021, 16:44
  • 2,564
БОР: Готовьте продуктовые запасы и финансовые подушки

Скоро вся страна останется дома.

Ночью в Бобруйске горела больница. Все чаще мы сталкиваемся с сообщениями о всяческого рода пожарах в разных уголках нашей страны на разных предприятиях, пишет «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

Что это, попытка скрыть какие-то факты? Уничтожение улик? Или просто халатность?

Что бы это ни было, такого быть не должно. Это порча имущества принадлежащего государству, то есть — нам с вами! Кто-то или что-то методично лезет в наш карман.

Хватит. Руки прочь. Мы не готовы терпеть халатность руководителей, раставленных режимчиком. Мы — рабочие Беларуси — сами будем решать, что и как развивать. Сами будем выяснять острые проблемы, то, что должно идти в первую очередь, а что в последнюю.

Готовьте продуктовые запасы и финансовые подушки. Скоро вся страна останется дома. Скоро мы покажем, кто тут главный.

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