БОР: Готовьте продуктовые запасы и финансовые подушки 19.10.2021, 16:44

2,564

Скоро вся страна останется дома.

Ночью в Бобруйске горела больница. Все чаще мы сталкиваемся с сообщениями о всяческого рода пожарах в разных уголках нашей страны на разных предприятиях, пишет «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

Что это, попытка скрыть какие-то факты? Уничтожение улик? Или просто халатность?

Что бы это ни было, такого быть не должно. Это порча имущества принадлежащего государству, то есть — нам с вами! Кто-то или что-то методично лезет в наш карман.

Хватит. Руки прочь. Мы не готовы терпеть халатность руководителей, раставленных режимчиком. Мы — рабочие Беларуси — сами будем решать, что и как развивать. Сами будем выяснять острые проблемы, то, что должно идти в первую очередь, а что в последнюю.

Готовьте продуктовые запасы и финансовые подушки. Скоро вся страна останется дома. Скоро мы покажем, кто тут главный.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.