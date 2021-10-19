Синоптики рассказали, когда в Беларуси может выпасть первый снег 1 19.10.2021, 16:53

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Появился прогноз погоды на завтра.

Синоптики предупреждают о сильном ветре местами в Беларуси в среду. Ночью по западу, а утром и днем почти по всей стране возможны дожди. На северо-востоке может пройти мокрый снег.

Температура воздуха в ночные часы составит от -5 градусов по востоку до +8 по западу (в Минске — от +2 до +4), в дневные часы — 8-14 тепла (на западе — до +16, в столице — от +10 до +12 градусов).

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