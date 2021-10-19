Лапша из овощей Игорь Николаев

19.10.2021, 16:59

1,830

Игорь Николаев

Как российские власти пытаются объяснить скачки цен на продукты.

В сентябре 2021 года потребительские цены в России, по данным Росстата, выросли на 7,4% по сравнению с сентябрем 2020 года (это называется «в годовом выражении»). Рост цен на продовольственные товары и вовсе достиг 9,2% в том же самом годовом выражении. В октябре интенсивный рост цен продолжается. Только в период с 5 по 11 октября 2021 года индекс потребительских цен вырос на 0,2%.

Как относиться к этим цифрам? Ведь может показаться, что инфляция просто несколько выше прогнозов. Это, конечно же, далеко не так, потому что уже достигнутые в текущем году показатели инфляции значительно превосходят планку официальных прогнозов. Судите сами: прогнозная инфляция, исходя из которой был принят федеральный бюджет на 2021 год, равнялась 3,7%.

У нас об этой самой что ни на есть прогнозной цифре, с которой по-нормальному и надо сравнивать достигнутые показатели инфляции, власти сегодня предпочитают не вспоминать. И понятно почему: уж больно нехорошей получается нынешняя ситуация. Достигнутый в сентябре уровень инфляции в годовом выражении уже в два раза выше прогнозного уровня.

А если еще и вспомнить, что по итогам 2017 года официальная инфляция в стране вообще составила 2,5%, то нынешний уровень и вовсе представляется очень высоким.

Однако проблема не только в этом.

Проблема в том, какие объясняющие факторы скачка инфляции власти находят.

Сегодня и правительство, и Банк России объясняют высокий уровень достигнутой осенью 2021 года годовой инфляции, прежде всего, тем, что сильно выросли цены на плодоовощную продукцию. А вот это как-то сразу заставляет задуматься: почему в сентябре, в период сбора урожая, когда цены на плоды и овощи, напротив, должны понижать общий уровень инфляции, они вдруг явились ее драйвером?

Понятно, что не все плоды и овощи созревают в сентябре, но все-таки именно в этом месяце этот фактор всегда действовал на понижение общего уровня цен, а тут вдруг стал действовать на его повышение. Только за сентябрь 2021 года помидоры подорожали на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%. С другой стороны, цены на свеклу снизились на 13,7%, на виноград — на 12,6%, на морковь — на 10,3%, на яблоки — на 5,7% и т.д.

Как-то, согласитесь, сомнения появляются, что инфляция выросла из-за роста цен на плодоовощную продукцию по причине ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Какие проблемы с урожаем из-за погоды по тем же огурцам, значительный объем которых выращивается в закрытом грунте? К тому же доля огурцов, выращиваемых отечественными производителями, уже составляет на российском рынке около 90%.

Понимаю, что на погоду можно кивать, а также на то, что, мол, цены на сырьевые товары на внешних рынках выросли или что есть эффект базы по ценам на те же услуги зарубежного туризма, которые по сравнению с прошлым годом сильно выросли, и пр.

Однако есть ведь и собственные, мягко говоря, просчеты, недоработки и т.д., о которых российским властям не стоит забывать, когда они пытаются объяснить очередной скачок цен: «игры» в директивное регулирование (вспомним попытки замораживания цен на сахар и подсолнечное масло), недостаточный уровень конкуренции в экономике, неэффективное регулирование тарифов естественных монополий, российские антисанкции и прочее.

До тех пор, пока будут пытаться переложить ответственность на кого и на что угодно, только не на себя, никогда не решить проблему инфляции.

Истина вроде бы и простая, но приходится ее повторять.

Что такое превышающая все прогнозы инфляция для людей, понятно. Это — обесценение их доходов, понижение уровня жизни. На макроэкономическом уровне эти процессы тоже видны достаточно наглядно. Сейчас попытаюсь это показать.

Помимо того, что изначально инфляция в 2021 году, как указывалось выше, прогнозировалась на уровне 3,7%, реальные располагаемые доходы населения должны были прирасти в текущем году на 3%. Напомню, что с 2014 года по 2020 год реальные доходы людей снизились накопленным итогом почти на 10%.

И вот в 2021 году ситуация с доходами населения, казалось бы, должна была измениться к лучшему (во многом благодаря низкой базе 2020 года), однако очевидно, что при инфляции по итогам 2021 года около 7,5% расчет реальных доходов населения должен учесть этот провал (дополнительную инфляцию) в 3,8 процентных пункта. Именно на эту примерно величину мы должны будем дополнительно заминусовать реальные доходы, ведь они потому и называются «реальными», так как учитывают инфляцию.

Учтем, конечно, что были разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим к выборам в Госдуму и т.п. Однако все равно получается, что и в текущем году с очень большой долей вероятности реальные располагаемые доходы населения вновь будут в минусе. Такой вот ожидается удручающий результат социально-экономической политики.

А то овощи, овощи…

Игорь Николаев, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».