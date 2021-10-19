Премьер Головченко признался, что денег на медицину уже нет 8 19.10.2021, 17:03

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Роман Головченко

Фото: tut.by

Годовой бюджет потратили за три квартала.

Правительство Беларуси обратится к Александру Лукашенко по вопросу выделения дополнительных средств на борьбу с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, сообщает БелТА.

Причина — увеличения заболеваемости. По словам Головченко, нужно еще почти 250 миллионов рублей (около 100 миллионов долларов), в том числе 140 миллионов — на приобретение лекарств и вакцин.

Головченко также заявил, что в четвертом квартале на выплату «ковидных» надбавок медикам нужно еще 250 миллионов рублей, которые ищут в республиканском и местных бюджетах.

«То, что мы закладывали на год, фактически было съедено за три квартала», — сказал премьер-министр.

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