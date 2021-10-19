В Турции нашли церковь раннехристианской общины 19.10.2021, 17:36

На полу археологи обнаружили остатки мозаики с геометрическим орнаментом.

Руины церкви обнаружили во время археологических раскопок в древнем городе Приена на турецком побережье Эгейского моря. Об особенностях новой находки турецкому агентству Anadolu рассказал руководитель раскопок профессор Али Алтин (Ali Altin) из Университета Улудаг (Bursa Uludag University). По его словам, церковь в Приене можно считать самой ранней в регионе. Христиане построили ее на территории кладбища и использовали для массовых ритуалов, пишет Naked science.

Здание стояло на основании из мелких камней, на полу археологи обнаружили остатки мозаики с геометрическим орнаментом. На обломках стен присутствуют следы многослойных росписей. По ним сделали вывод, что церковь функционировала с раннехристианского времени до поздневизантийского периода.

Приена — один из двенадцати греческих городов-государств ионийского союза, он был основан в конце второго тысячелетия до нашей эры. Археологи исследуют этот малоазийский полис Эллады с конца XIX века. За уникальную сохранность город получил название «Помпеи Анатолии». В Приене хорошо изучена городская планировка, выполненная по Гипподамовой системе. Улицы пересекались под прямым углом и ограничивали равноценные по размеру кварталы жилой застройки (демократическая сетка). Агора и другие общественные площади примыкали к центральной улице. Храмы, театры и стадионы возводили в стороне от жилых кварталов. В Латмийском заливе рядом с древнегреческим полисом фунционировали два морских порта. Во времена Римской империи Приена постепенно утратила былое значение: речные наносы реки Меандр отодвинули береговую линию, и город оказался в 16 километрах от моря.

В IV веке христианство завоевывает Анатолийский полуостров и постепенно становится официальной религией. В это время здесь формируется Византийская империя, проводят первые Вселенские соборы, на которых закладывают основы христианской догматики. На востоке современной Турции в IV веке христианство принимает армянское население западной части Великой Армении. На западе полуострова учреждают свои резиденции Константинопольский и Антиохийский православные патриархи.

С конца IV века, после эдикта императора Феодосия 392 года о запрете языческих культов, христиане начали активно использовать для богослужений бывшие языческие храмы и святилища. Такая практика сложилась и в Риме, и в провинциях. Исследователи считают, что та же участь постигла множество языческих святынь в Приене, в числе которых — храм Афины Паллады, основанный Александром Македонским.

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