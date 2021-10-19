Белорусские сигареты на почти 300 тысяч евро задержали в Литве 19.10.2021, 17:50

архивное фото

Их пытался ввезти в страну водитель-россиянин.

Грузовой автомобиль пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Лаворишкес». Водитель-россиянин заявил, что везет 7 тонн мебели из Москвы в Калининградскую область России, сообщает таможня Литвы.

При сканировании грузового автомобиля таможенники обнаружили, что в части упаковок перевозятся сигареты. Из тайников было изъято 80 тысяч пачек сигарет Minsk с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии вместе с налогами оценивается в более 283 тысячи евро.

Грузовик и сигареты задержаны. Водитель задержан на два дня, решается вопрос о его досудебном задержании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».