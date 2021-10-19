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Белорусские сигареты на почти 300 тысяч евро задержали в Литве

  • 19.10.2021, 17:50
Белорусские сигареты на почти 300 тысяч евро задержали в Литве
архивное фото

Их пытался ввезти в страну водитель-россиянин.

Грузовой автомобиль пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Лаворишкес». Водитель-россиянин заявил, что везет 7 тонн мебели из Москвы в Калининградскую область России, сообщает таможня Литвы.

При сканировании грузового автомобиля таможенники обнаружили, что в части упаковок перевозятся сигареты. Из тайников было изъято 80 тысяч пачек сигарет Minsk с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии вместе с налогами оценивается в более 283 тысячи евро.

Грузовик и сигареты задержаны. Водитель задержан на два дня, решается вопрос о его досудебном задержании.

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