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На Гаити началась общенациональная забастовка

  • 19.10.2021, 17:58
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На Гаити началась общенациональная забастовка
Фото ©REUTERS

Протестуют и рабочие, и представители частного сектора.

Жители Гаити провели общенациональную забастовку в знак протеста против растущей волны похищений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Тысячи рабочих приняли участие в забастовке, возглавляемой местными профсоюзами и другими группами гражданского общества. Водители частных мототакси и общественных автобусов остались дома, а предприятия, школы и государственные учреждения были закрыты.

Уточняется, что забастовку первыми объявили руководители транспортной отрасли, работники которой являются одними из наиболее частых жертв групповых похищений. К началу дня над несколькими районами в центре города поднялись клубы темного дыма, а растущие группы протестующих сжигали баррикады на улицах столицы.

Представители частного сектора заявили, что присоединяются к забастовке в знак протеста против постоянных похищений людей и систематической неспособности правительства решить эту проблему.

37-летний гаитянский предприниматель, владеющий бизнесом по продаже солнечных батарей в Порт-о-Пренсе, Диего Туссен сказал, что страна наконец достигла дна.

"Эта забастовка - наш способ сказать, что мы больше не можем это терпеть. Мы живем в страхе", - сказал он.

Туссен сказал, что продажи упали на фоне угрозы похищения и вымогательства, которые теперь преследуют всех работников и владельцев бизнеса.

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