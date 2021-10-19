БЖД меняет расписание поездов в Гродно 19.10.2021, 18:11

2,212

Это связано с ремонтом моста.

Из-за ремонта моста на перегоне Гавья-Гутно Белорусская железная дорога изменяет график движения некоторых поездов.

26 октября отменяются поезда Минск – Гродно – Минск: №687/688, №731/732 отправлением из Минска 26 октября, а также поезд №729. Дополнительно назначен поезд №629 Минск – Гродно отправлением из Минска в 17:41. Поезд №624 Гродно – Витебск/Коммунары отправится из Гродно в 16:01 и будет следовать по измененному маршруту, сообщает пресс-служба БЖД.

28 октября из-за ремонта моста на перегоне Боровцы-Полонка поезд №680/679, Гродно – Витебск – Гродно будет следовать по измененному расписанию через Лиду вместо Волковыска.

27 октября из-за ремонта моста на перегоне Рыжковичи – Лотва отменяется поезд №705/706 Полоцк – Могилев – Полоцк, а поезд №634 сообщением Коммунары – Орша будет следовать измененным маршрутом.

Также будут отменены отдельные поезда региональных линий экономкласса, некоторые поезда будут ходить по измененному расписанию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».