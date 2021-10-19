У режима серьезные проблемы с деньгами 8 19.10.2021, 18:24

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Налоговики приходят к белорусам и требуют обосновать доходы.

Налоговые органы Беларуси с начала года выявили больше 1,8 тыс. человек, живущих не по средствам, сообщает БелТА со слов заместителя главы МНС Игоря Скринникова. Примечательно, что по итогам полугодия это число было на тысячу меньше. Найденные суммы тоже возросли — почти вдвое.

Скринников объясняет: контролируют в первую очередь те категории граждан, которые имеют высокие риски сокрытия прибыли. Таковыми назвал руководителей, учредителей, работников организаций с низкой зарплатой. Контроль заключается в сравнении доходов с расходами. Если человек не может обосновать легальность доходов, которые потрачены на имущество и другие личные нужды, то сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по ставке 16%.

— За 9 месяцев текущего года налоговыми органами проведен анализ доходов и расходов имущественного положения более 14,5 тыс. физических лиц, — говорит Скринников. — По результатам у 5,5 тыс. граждан, чьи расходы значительно превышали полученные доходы, истребованы декларации о доходах. По итогам проверок более 1,8 тыс. граждан не смогли утвердить легальность происхождения доходов, в связи с чем им предъявлено к уплате 6,2 млн рублей.

Динамика довольно высокая. Ранее МНС обнародовало данные за первое полугодие (теперь — за 9 месяцев). Из них следовало, что найдено 812 человек, у которых доходы и расходы не «плясали». Тогда к уплате предъявили 3,5 млн рублей.

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