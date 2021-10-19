На пограничных переходах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей огромные очереди 1 19.10.2021, 18:27

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Очереди на границе со странами ЕС начали возникать 7 октября.

Огромные очереди грузовых автомобилей на границе с Польшей, Литвой и Латвией. На день 19 октября на выезд из Беларуси ожидают таможенного осмотра более 1700 грузовиков.

Очереди на границе со странами ЕС начали возникать 7 октября, когда таможенный комитет Беларуси решил обновить свое оборудование. Это вызвало коллапс на границе. Очереди растянулись на десятки километров, в которых стояли тысячи автомобилей. 19 октября, по информации Государственного пограничного комитета, на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу в очередях стоят более 1700 грузовиков.

Наиболее тяжелое положение на литовской границе: в «Привалке» проехать пытаются более 230 автомобилей. В «Каменном Логе» и «Котловке» – более 220 фур. В направлении Польши в «Брузгах» сейчас более 150 грузовиков, в «Козловичах» – более 90.

Таможенники обещали решить эту проблему еще на позапрошлой неделе. Одновременно Пограничный комитет Беларуси продолжает обвинять страны Евросоюза, заявив, что за прошедшие сутки только 3 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств.

Таможенная служба Польши отреагировала на запрос «Белсата» и пояснила, что количество грузовиков на погранпереходе в «Бобровниках» в направлении «въезд в Польшу» адекватно пропускной способности этого перехода.

«На количество оформлений в «Бобровниках» влияет, в частности, имеющаяся инфраструктура на переходе и изменение характера разгруженных грузовиков, въезжающих в Польшу – увеличение количества транспортных средств, перевозящих груз, с одновременным уменьшением количества транспортных средств, возвращающихся в Польшу пустыми. На пограничном переходе в «Бобровниках» планируется провести мероприятия по повышению его пропускной способности и, следовательно, увеличить количество проверенных транспортных средств», – сообщили «Белсату» в таможенной службе Польши.

Пограничники Польши также рапортуют, что в среднем пограничный контроль грузовиков на границе занимает около 4,5 минут.

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