ФБР пришло с обысками в дом Дерипаски в США 1 19.10.2021, 18:46

3,946

АЛЕГ ДЗЕРЫПАСКІ

В 2018 году США ввели санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов.

ФБР пришло с обысками в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает корреспондент NBC со ссылкой на представителя американской спецслужбы в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что рядом со зданием в настоящее время также дежурят сотрудники ФБР, которые ограничивают доступ на территорию. Другие подробности не приводятся.

В июне сообщалось, что суд в США отказал российскому бизнесмену в иске с требованием отменить введенные против него американскими властями санкции.

В 2018 году США ввели санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов. В январе 2019-го миллиардер договорился с американским Минфином о том, что давление на En+, «Русал» и «Евросибэнерго» прекратится. Однако остальные активы и сам российский предприниматель остались в санкционных списках. В марте 2019-го Дерипаска подал в суд на американское ведомство. Как отмечал тогда бизнесмен, из-за несправедливых мер он потерял более 7 миллиардов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».