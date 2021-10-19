Мнение: Забастовка станет финалом для режима 1 19.10.2021, 19:11

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Крысам и тараканам пора бежать.

– Очень скоро рабочие Беларуси останутся дома, что и станет финалом для режима. Шансов, что они выдержат этот удар, просто нет. Каждый должен это понять и услышать себя, задать вопрос, чего он хочет. Бесконечно ходить на работу и не знать, что будет дальше, либо что-то сделать для решения белорусской проблемы, которая создана одним человеком, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Белорусский страйк навсегда изменит нашу историю и не позволит снова допустить узурпированния власти. Рабочие, программисты, повара, кассиры. Работники всех профессий должны быть солидарны в одном - мы остаемся дома. Единство принесет нам победу. Мы знаем, что мы можем быть свободными, но нам нужно немного постараться, чтобы вернуть ее нам.

Итак, запасаемся продуктами, планируем дни так называемого отпуска и остаемся дома.

Стачке быть!

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