Белорусские врачи, уехавшие из страны, принимают в Вильнюсе 19.10.2021, 19:15

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В Литве белорусские медики создали организацию для помощи соотечественникам в изгнании.

"Physicians for truth and justice" ("Врачи за правду и справедливость") - так называется новая организация, созданная белорусскими медиками в Литве. В Вильнюсе они открыли Центр психологической помощи, позволяющий соотечественникам, испытавшим на себе репрессии, справиться с депрессиями и фобиями. Работает и кабинет медико-социальной консультации. Но главное направление - правозащитная деятельность в области прав пациентов в пенитенциарных учреждениях. Охрана здоровья в местах несвободы остается в Беларуси неисследованной темой, передает DW.

Помощь белорусам в изгнании

Большинство белорусов, обратившихся за медицинской помощью в Вильнюсе, вынуждены были бежать из страны, пережив издевательства в камерах изоляторов временного содержания или СИЗО, говорит экс-директор закрытого властями гродненского детского хосписа и соосновательница новой организации Ольга Величко. Депрессии и тревожные состояния после такого стресса закономерны, но помощь именно в таких кризисных ситуациях лишь одно из трех направлений ее деятельности.

Куда важнее, отмечает она, работать с бежавшими семейными людьми: в условиях эмиграции начинаются перемены в личностных установках мужа и жены. Прежняя жизнь уже невозможна, и на первый план выходит выяснение межличностных отношений. А самой сложной проблемой, с которой столкнутся белорусы, причем не только в изгнании, но и на родине, предупреждает Ольга Величко, станет психологическая травма детей. Взрослые, поясняет она, могут сформулировать свои проблемы психологу, а дети - нет.

Дети продолжают находиться в состоянии травмы с момента, как они услышали разговоры о протестах внутри семьи, как видели творящееся на улице, некоторые видели, как силовики забирают родителей. Они всё понимают, но не могут сформулировать свои переживания, говорит Ольга Величко: "Если сейчас не работать с детьми, то через 10 лет Беларусь получит искалеченное поколение".

Теории заговора от белорусов

Еще одну неожиданную проблему врачи выявили в среде белорусов, когда начали медико-социальные консультации, отмечает Олег Дарашкевич. До своего отъезда из Беларуси он занимался биотехнологиями, а в Вильнюсе столкнулся не только с антинаучными предрассудками многих соотечественников в отношении вакцинации против ковида, но и с реальными суевериями.

"Я шокирован количеством заблуждений у людей даже с высшим образованием и их "теориями заговора", - говорит Олег Дарашкевич. Важно, отмечает он, предоставлять ответственные медуслуги, основываясь на научном опыте.

Оказание помощи белорусам в изгнании - только часть работы новой инициативы, отмечает экс-руководитель медицинской службы Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Василий Завадский. Этому ведомству, отвечающему за медицину в тюрьмах и исправительных колониях, он отдал 25 лет своей жизни.

В Беларуси до сих пор не поднималась тема права на охрану здоровья в местах несвободы, отмечает он, и этот пробел он хотел бы восполнить. В рамках общественной кампании "Здоровье за решеткой" начато анкетирование тех, кто побывал под арестом. После обработки данных можно будет получить хотя бы минимальную статистику. А задача максимум - подготовить концепцию реформы к моменту, когда Беларусь снова станет правовым государством.

С нарушениями прав пациента, продолжает Завадский, белорусы сталкиваются ежедневно. Самый простой пример: медицинская карта в поликлинике или в больнице, копию которой получить на руки можно только с боем. "Еще когда я учился в мединституте, нас учили принципу "доктор пишет для себя", и не для пациента", - отмечает Василий Завадский. И если на воле такое отношение к гражданам, то можно себе представить, как относятся к пациентам в тюрьмах, продолжает он.

Истории побегов врачей

Олегу Дарашкевичу 67 лет, в молодости он распределился в институт неврологии, а позже занялся молекулярной медициной и биотехнологиями. После выхода на пенсию руководил проектом ранней диагностики заболеваний человека в Парке высоких технологий (ПВТ). В декабре прошлого года он стал выходить на марши пенсионеров, был схвачен милицией и отсидел 14 суток ареста.

Получив еще одну повестку, он не задумываясь бежал сперва в Москву, а потом в Вильнюс. Попасть в таком возрасте в камеру, где восемь человек и жуткие условия, - это страшно, объясняет Олег Дарашкевич: "У меня были просто животные ощущения страха перед повторной отсидкой, я боялся, что не выдержу".

Василий Завадский покинул Беларусь после того, как в феврале во время волны обысков в помещениях профсоюза РЭП силовики нашли в диване охотничий патрон. Уйдя в отставку, Василий Завадский не стал тихо жить на пенсии, а основал организацию для защиты прав заключенных "ТаймАкт", которая располагалась в одном помещении с профсоюзом.

За три месяца до обыска он был избран на пост руководителя профсоюза РЭП и сразу, вспоминает он, получил предупреждение, что может снова встретиться со своими бывшими коллегами из ДИН, только с другой стороны колючей проволоки.

А Ольга Величко о своем отъезде говорит сухо. В 2020 году она входила в штаб оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста два уголовных дела были заведены и на нее. Но не следует жаловаться на какие-либо лишения бежавших из страны, считает она, когда 812 политзаключенных сидят в тюрьмах: "У меня все хорошо, я приняла решение не рассматривать мир через призму своих эмоций".

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