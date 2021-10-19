Президент Польши призвал ЕС принять новый пакет санкций против режима Лукашенко

Президент Польши призвал ЕС принять новый пакет санкций против режима Лукашенко1
- 19.10.2021, 19:26
- 2,134
Анджей Дуда провел встречу с президентом Литвы.
Анджей Дуда призвал ЕС принять новый пакет санкций против белорусских властей, передает «Радыё Рацыя».
Во время своего визита в Вильнюс президент Польши заявил, что это будет ответом режиму Лукашенко на создание миграционного кризиса.
- Мы хотим помочь тем, кто находится на границе из-за белорусских властей. Мы хотели им помочь и отправили гуманитарную помощь. Но есть так, как сказал президент Науседа, – гибридная атака белорусских властей на Европейский Союз.
В Литве президент Дуда встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседом. Одна из главных тем визита - защита границы с Беларусью.