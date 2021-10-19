Президент Польши призвал ЕС принять новый пакет санкций против режима Лукашенко 1 19.10.2021, 19:26

2,134

Анджей Дуда

Анджей Дуда провел встречу с президентом Литвы.

Анджей Дуда призвал ЕС принять новый пакет санкций против белорусских властей, передает «Радыё Рацыя».

Во время своего визита в Вильнюс президент Польши заявил, что это будет ответом режиму Лукашенко на создание миграционного кризиса.

- Мы хотим помочь тем, кто находится на границе из-за белорусских властей. Мы хотели им помочь и отправили гуманитарную помощь. Но есть так, как сказал президент Науседа, – гибридная атака белорусских властей на Европейский Союз.

В Литве президент Дуда встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседом. Одна из главных тем визита - защита границы с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».