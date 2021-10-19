«Замазаны все» : Байнет насмехается над трусливыми силовиками на совещании у Синепалого

«Замазаны все» : Байнет насмехается над трусливыми силовиками на совещании у Синепалого3
- 19.10.2021, 19:39
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Совещание с перепуганными кагэбэшниками вызвало всплеск реакции в интернете.
18 октября Лукашенко назначил новых руководителей в спецслужбах. В сюжете БТ пропагандисты решили не показывать силовиков и использовали спецэффект – заблюрили (размыли) лица. Неизвестны также фамилии и должности сотрудников системы госбезопасности. В сюжете лишь сказали, что назначения в Комитете государственной безопасности – закрытая информация «по понятным причинам».
Совещание с таинственными кагэбэшниками вызвало всплеск реакции в интернете, передает «Белсат».
У Лукашенко реально стальные орешки. Я бы в комнату, где столько людей с дымными головами, в жизни бы не вошел pic.twitter.com/PI8ZbyK3AI— Голова Мурнау (@EdoleetBit) October 19, 2021
опубликован список участников нового совещания у Лукашенко pic.twitter.com/HeL55Dj0eR— подписывайся, чего ждёшь (@sverdlove) October 19, 2021
October 18, 2021
Совещание у Лукашенко pic.twitter.com/sBThBDTkyf— Вашингтонский Обком (@_Fashington) October 18, 2021
Глава государства встретился с силовиками, которые полностью контролируют ситуацию в стране pic.twitter.com/ZxEF6RwOrj— Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 18, 2021