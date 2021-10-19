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«Замазаны все» : Байнет насмехается над трусливыми силовиками на совещании у Синепалого

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  • 19.10.2021, 19:39
  • 7,906
«Замазаны все» : Байнет насмехается над трусливыми силовиками на совещании у Синепалого

Совещание с перепуганными кагэбэшниками вызвало всплеск реакции в интернете.

18 октября Лукашенко назначил новых руководителей в спецслужбах. В сюжете БТ пропагандисты решили не показывать силовиков и использовали спецэффект – заблюрили (размыли) лица. Неизвестны также фамилии и должности сотрудников системы госбезопасности. В сюжете лишь сказали, что назначения в Комитете государственной безопасности – закрытая информация «по понятным причинам».

Совещание с таинственными кагэбэшниками вызвало всплеск реакции в интернете, передает «Белсат».

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