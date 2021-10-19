Двушки от $48 тысяч: на продажу выставили 30 квартир в Степянке 1 19.10.2021, 19:50

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Сдать панельки планируется весной 2023 года.

Комплекс из пяти бюджетных высоток на улице Карвата в Минске возводит компания «Барэф» в лице «Вива Капитал». Первые три столбика сданы в 2018 году, последние два дома (№11 и 16) начали строить этой весной. В свежем выпуске газеты «Минский Курьер» вышла новая проектная декларация по этим новостройкам. На продажу по коммерческим ценам выставлено 30 квартир, стоимость «квадрата» — от 2550 рублей, пишет «Онлайнер».

Напомним, квартал состоит из пяти 16- и 19-этажных свечек мапидовской серии М111-90. Квартиры бюджетные, строятся по программе «Доступное жилье» и сдаются без отделки. Общее число квартир в столбиках — 245 (по 7 на этаже). Из них 35 однушек, 107 двушек и 103 трешки. Сдать панельки планируется весной 2023 года.

Сейчас на продажу выставлено 30 квартир для всех желающих, из них:

однокомнатные (от 44,24 до 45,14 кв. м) — 2550 рублей ($1044) за «квадрат»,

двухкомнатные (от 44,24 до 62,58 кв. м) — 2650 рублей ($1085) за «квадрат»,

трехкомнатные (от 60,07 до 63,7 кв. м) — 2550 рублей ($1044) за «квадрат»,

трехкомнатные (от 77,78 до 81,21 кв. м) — 2550 рублей ($1044) за «квадрат».

Интересно, что цена «квадрата» с июля уменьшилась. Тогда цена трешек составляла 2750 рублей за метр, сегодня на 200 рублей дешевле. По новым условиям купить однушку в новостройках можно за $46 тыс. в эквиваленте, двушку — от $48 тыс. до $67,9 тыс., трешку — от $81 тыс. до $84,7 тыс. в зависимости от метража.

Помимо этого, на продажу выставлено еще 5 квартир для очередников по направлениям районных администраций (предпочтение будет отдаваться многодетным семьям).

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