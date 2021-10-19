В Беларуси выросло число нанимателей, у которых нашли проблемы с выплатой зарплат 19.10.2021, 20:12

Это следует из данных Департамента госинспекции труда при Минтруда.

Проблемы с выплатой зарплат в январе-сентябре возникли более чем у 2,1 тысячи нанимателей. Это следует из данных Департамента госинспекции труда при Минтруда. Для сравнения: в январе-июне проблемных по зарплате нанимателей насчитывалось чуть больше 1,5 тысячи, передает Zerkalo.

За 9 месяцев этого года чиновники выявили 2117 нанимателей, которые с нарушениями выплачивали зарплаты, следует из данных Департамента госинспекции труда.

За подобные нарушения штрафы получили 292 компаний и 1 979 руководителей таких организаций на 87,8 тысячи рублей и 265,5 тысячи рублей соответственно.

Напомним, Департамент госинспекции труда при Минтруда теперь не публикует, какие организации и ИП допустили просроченную задолженность по зарплате. Сейчас размещают только информацию по привлечению к ответственности за такие долги, при этом не публикуют даже общую сумму задолженности. Эти данные также ранее перестал публиковать и Белстат.

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