«Коммерсантъ»: Нельзя исключать очередного серьезного кризиса вокруг режима Лукашенко 1 19.10.2021, 20:30

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Прогноз от российского издания.

Главы МИД стран ЕС сделали ряд жестких заявлений в адрес Минска. В частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прямо обвинил Лукашенко в создании сети доставки мигрантов в Европу, напоминает о последних событиях российский «Коммерсантъ».

Политический обозреватель издания Дмитрий Дризе не исключает нового серьезного кризиса вокруг Беларуси.

— Ситуацию с мигрантами называют гибридной войной против сообщества. Причем очевидно, что принимаемых мер явно недостаточно. Нужно нечто большее, нежели выделение средств на заборы и колючую проволоку, — описывает настроения западных политиков обозреватель.

И добавляет, что Лукашенко явно не очень пришлись по душе слова главы немецкого МИД:

— Где гарантии, что его замысел окажется успешным? Ведь они там долго запрягают, но рано или поздно договорятся, тем более, если умышленно продолжать играть на нервах. Так что нельзя исключать очередного серьезного кризиса вокруг Беларуси.

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