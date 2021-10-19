Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили 1 19.10.2021, 21:01

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Михаил Саакашвили

Политик держит в тюрьме голодовку.

Врачи рекомендовали госпитализировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил «Интерфакс».

По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения. Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться», — заявил журналистам член специально созданной группы медиков Зураб Пагава.

Осмотр проводили шесть врачей. Решение о переводе Саакашвили из тюрьмы в клинику должны принять министр юстиции, министр здравоохранения и депутаты парламента.

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