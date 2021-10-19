Тонны томатов и перцев из Беларуси уничтожили в России 2 19.10.2021, 21:06

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Перцы и помидоры перемещались без фитосанитарных сертификатов.

15 октября в Брянской области России уничтожили 6,5 тонн томатов и 1,1 тонн перцев, ввезенных из Беларуси.

Автомобиль с овощами остановили, когда он двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных постов. В ходе дальнейшего контроля сотрудники Россельхознадзора установили, что перцы и помидоры перемещаются без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов.

Перевозчика привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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