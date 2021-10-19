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Украинские ученые нашли способ избежать острого поражения легких при COVID

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  • 19.10.2021, 21:13
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Украинские ученые нашли способ избежать острого поражения легких при COVID

Что известно.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины совместно с коллегами из им. А. А. Богомольца НАН нашли вещество, которое может помочь предотвращать острое поражение легких во время тяжелой формы коронавируса. В течение полутора лет исследования ученые нашли несколько потенциальных соединений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук Украины.

Одним из наибольших осложнений при болезни коронавирусом является острый респираторный дистресс синдром (острое воспаление легких, характеризующееся диффузным поражением и снижением кислорода в крови).

Какова главная цель ученых

Ученые пытаются подобрать вещество, которое будет влиять на соответствующий фермент клеток крови и таким образом блокировать развитие воспаления во время осложнений.

Во время того, как в организм попадает вирус или же бактерия - гранулоциты (клетки крови) взрываются и выбрасывают свое ядро, таким образом образуя ловушку для "чужаков". Впрочем, во время болезни коронавирусом - гранулоциты склонны больше к "массовому самоубийству", что отнюдь не защищает организм.

"В течение почти полутора лет исследований ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек", - пишет пресс-служба.

После полтора года тестирования на изолированных лейкоцитах, ученые наконец перешли на эксперименты in vivo (эксперименты, проводимые на живых тканях и целых организмах или внутри них).

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