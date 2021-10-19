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На знаменитой «стене Щеткиной» в Минске впервые за долгое время появилось новое граффити

  • 19.10.2021, 21:36
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На знаменитой «стене Щеткиной» в Минске впервые за долгое время появилось новое граффити

Фотофакт.

На каменном заборе, который находится во дворе жилых домов между улицами Карла Маркса, Володарского и проспектом Независимости, известном как «стена Щеткиной», появилось новое граффити с музыкантом, который играет на скрипке с красными брызгами, заметило «Еврорадио».

Стена возле кофейни «Мануфактура» на Карла Маркса впервые «замироточила» 5 марта 2017 года. Неизвестный автор наклеил на нее распечатанную в полный рост Щеткину с текстом: «Это я придумала налог на безработицу». Первым граффити заметил и сфотографировал блогер Мотолько, а через два часа после этого коммунальщики отковыряли Щеткину от стены. Вечером того же дня у стены с обрывками министра появилась инсталляция: брошюра Конституции Республики Беларусь, гвоздики и картонная папка, знакомая всем чиновникам и номенклатурным работникам. Инсталляцию постигла та же судьба, что и 2D Щеткину — она исчезла, а на стене появилась фраза зеленым: «Ну вы же сами все понимаете», которую вскоре беспощадно закрасили коммунальщики.

После этого на стене Щеткиной периодически появляются граффити, посвященные связанным и не связанным с ней событиям и людям. Последний раз — в декабре 2019 года — неизвестный обновил стену фразой «Make Щеткина gray again».

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