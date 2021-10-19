Консервный завод в Борисове не выплачивает работникам зарплаты 3 19.10.2021, 21:49

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Выплатить зарплату обещают только тогда, когда завод продадут.

Жанна Л. из Борисова обратилась к председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалеву по поводу невыплаченной заработной платы. По ее словам, она работала на консервном заводе более 30 лет, и предприятие должно ей «приличную сумму», пишет ex-press.by.

Председатель райисполкома признался, что предприятие задолжало не только Жанне. Он пояснил, что консервный завод находится в стадии банкротства и ликвидации. В ближайшее время ожидается аукцион по продаже завода. Бывшим работникам выплатят зарплату, как только его продадут.

Напомним, на 1 июля 2021 года в Борисове было шесть государственных предприятий (или предприятий с долей госсобственности), которые находились в стадии ликвидации — это последняя стадии процедуры банкротства.

Помимо ОАО «Борисовский консервный завод», ликвидацию проходят «Хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов», ОАО «Борисовская швейная фабрика», ОАО «ПМК-16» и ОАО «Забашевичи».

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