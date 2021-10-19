закрыть
19 октября 2021, вторник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Консервный завод в Борисове не выплачивает работникам зарплаты

3
  • 19.10.2021, 21:49
  • 4,344
Консервный завод в Борисове не выплачивает работникам зарплаты

Выплатить зарплату обещают только тогда, когда завод продадут.

Жанна Л. из Борисова обратилась к председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалеву по поводу невыплаченной заработной платы. По ее словам, она работала на консервном заводе более 30 лет, и предприятие должно ей «приличную сумму», пишет ex-press.by.

Председатель райисполкома признался, что предприятие задолжало не только Жанне. Он пояснил, что консервный завод находится в стадии банкротства и ликвидации. В ближайшее время ожидается аукцион по продаже завода. Бывшим работникам выплатят зарплату, как только его продадут.

Напомним, на 1 июля 2021 года в Борисове было шесть государственных предприятий (или предприятий с долей госсобственности), которые находились в стадии ликвидации — это последняя стадии процедуры банкротства.

Помимо ОАО «Борисовский консервный завод», ликвидацию проходят «Хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов», ОАО «Борисовская швейная фабрика», ОАО «ПМК-16» и ОАО «Забашевичи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип
Только забастовка!
Только забастовка! Вероника Круглова
Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип