Литва предложила ЕС закрыть небо для летающих в Минск авиакомпаний 3 19.10.2021, 22:00

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Это поможет решить проблему с нелегальными мигрантами, завезенными режимом Лукашенко.

Евросоюз должен закрыть воздушное пространство для авиакомпаний, которые продолжают выполнять рейсы в Беларусь, это необходимо, чтобы решить проблему нелегальной миграции. Такое предложение выдвинул глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании Совета по иностранным делам ЕС, передает издание Delfi.

Ландсбергис пояснил, что на границе Литвы, Латвии и Польши с Беларусью продолжается кризис с потоком мигрантов, в организации которого власти этих стран подозревают Минск. Он заявил, что одним из способов решить эту проблему стало требование прекратить полеты в Беларусь, но некоторые авиакомпании не стали отказываться от маршрутов в Минск.

«Поэтому мое предложение: авиакомпании, которые летают в Минск, не могут летать в ЕС. Такая широкая санкция», — резюмировал министр.

Иракские и Иорданские авиалинии, по словам министра, согласились прекратить полеты в Беларусь, но продолжают летать в Минск. «Мы следим за продажами билетов, видим, что продажи идут. Бегать за каждой авиакомпанией сложно, это отнимает много времени», — указал он, добавив, что на контроль за границей уходит слишком много средств.

Ландсбергис отметил, что в основном в Беларусь продолжают летать самолеты из стран Ближнего Востока. «Нам говорят, что это коммерция, туризм. Мы строим стену на границе с Беларусью за €150 млн и субсидируем бизнес этих авиакомпаний, зарабатывающих на доставке мигрантов в Минск», — подчеркнул он.

Вместе с тем белорусские власти реализуют хорошо организованную кампанию дезинформации с целью дискредитировать Евросоюз, предупредил Ландсбергис. По его словам, ЕС следует согласовать действенные методы реагирования на этот демарш.

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