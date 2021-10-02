38 военных самолетов: Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении китайских сил 3 2.10.2021, 8:03

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Иллюстрационное фото

Тайвань отправил на перехват свои боевые самолеты и развернул ракетные системы.

В Министерстве обороны Тайваня сообщили о крупнейшем за всю историю вторжении Военно-воздушных сил Китая в зону противовоздушной обороны острова — в пятницу двумя волнами пролетели 38 самолетов, пишет The Guardian.

Сначала в ведомстве рассказали, что в то время, когда Пекин праздновал основание КНР, тайваньские истребители столкнулись с 18 истребителями J-16, четырьмя Су-30, двумя ядерными бомбардировщиками H-6 и противолодочным самолетом.

В субботу, 2 октября, в министерстве добавили: китайская сторона привлекла к миссии еще 13 самолетов в пятницу вечером — 10 J-16, два H-6 и самолет раннего предупреждения. Тайвань отправил свои боевые самолеты, чтобы помешать китайским, а для наблюдения за ними развернули ракетные системы.

Первая партия самолетов из Китая оказалась в районе острова Пратас, вторая прилетела к каналу Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин — ключевой водный путь, который связывает Тихий океан со спорным Южно-Китайским морем.

Китай пока не прокомментировал свою деятельность. Ранее там говорили, что такие рейсы должны «защищать суверенитет страны» и направлены на «заговор между Тайванем и США, важнейшим международным спонсором острова».

Тайвань в течение года жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил. Предыдущее масштабное вторжение со стороны КНР было в июне с участием 28 самолетов.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова в свой состав.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что его официально признают лишь несколько государств, у демократически избранного правительства Тайваня есть прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.

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