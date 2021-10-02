В Грузии стартовали местные выборы 1 2.10.2021, 8:22

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Перед голосованием разгорелся скандал с задержанием бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

В Грузии в субботу, 2 октября, началось голосование на муниципальных выборах.

В ходе выборов будут избраны главы городских и районных собраний, а также мэры 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси, сообщает korrespondent.net.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе - пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.

По всей стране будут работать более 3,7 тысяч избирательных участков. Голосование продлится до 19:00. Первые предварительные результаты голосования станут известны после закрытия участков. ЦИК обнародует первые данные ближе к полуночи.

Особенностью выборов является условие соглашения с оппозицией, которое было заключено при посредничестве ЕС. Согласно ему, если правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия не наберет 43% голосов в общем по стране, она обязуется назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года.

Перед выборами в Грузии разгорелся скандал с задержанием бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он вернулся в Грузию впервые за 8 лет и был задержан.

В партии Саакашвили Единое национальное движение заявляют, что он будет освобожден после их победы на выборах. Власти исключили помилование Саакашвили, ему грозит шесть лет тюрьмы.

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