Мнение: Наравне с табакеркой для Лукашенко замаячил еще и сценарий с дворцом Амина 2.10.2021, 8:36

19,738

Осень будет горячей.

Хунта в своей истерике совсем потеряла берега. Вспомним еще один показательный случай, а именно истеричную атаку на «Комсомольскую правду», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как вам ответ от Пескова? Неловко как получилось, правда, Азаренок и компания? И что теперь будем делать? Как извиняться?

Таких отлупов с Востока давно не прилетало. А мы предупреждали, что хуже идиотов только инициативные идиоты. Других кадров у хунты не осталось.

Хотя там и сам главарь поплыл с наездом на спецслужбы брата Вовы. Теперь наравне с табакеркой замаячил еще и сценарий с дворцом Амина. После тайного визита в Сочи хунта явно пытается ускорить время и сделать воду максимально мутной, чтобы снова пропетлять и отложить исполнение обязательств.

Осень будет горячей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».