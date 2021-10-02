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Мнение: Наравне с табакеркой для Лукашенко замаячил еще и сценарий с дворцом Амина

  • 2.10.2021, 8:36
  • 19,738
Мнение: Наравне с табакеркой для Лукашенко замаячил еще и сценарий с дворцом Амина

Осень будет горячей.

Хунта в своей истерике совсем потеряла берега. Вспомним еще один показательный случай, а именно истеричную атаку на «Комсомольскую правду», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как вам ответ от Пескова? Неловко как получилось, правда, Азаренок и компания? И что теперь будем делать? Как извиняться?

Таких отлупов с Востока давно не прилетало. А мы предупреждали, что хуже идиотов только инициативные идиоты. Других кадров у хунты не осталось.

Хотя там и сам главарь поплыл с наездом на спецслужбы брата Вовы. Теперь наравне с табакеркой замаячил еще и сценарий с дворцом Амина. После тайного визита в Сочи хунта явно пытается ускорить время и сделать воду максимально мутной, чтобы снова пропетлять и отложить исполнение обязательств.

Осень будет горячей.

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