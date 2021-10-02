Мнение: Наравне с табакеркой для Лукашенко замаячил еще и сценарий с дворцом Амина
- 2.10.2021, 8:36
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Осень будет горячей.
Хунта в своей истерике совсем потеряла берега. Вспомним еще один показательный случай, а именно истеричную атаку на «Комсомольскую правду», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Как вам ответ от Пескова? Неловко как получилось, правда, Азаренок и компания? И что теперь будем делать? Как извиняться?
Таких отлупов с Востока давно не прилетало. А мы предупреждали, что хуже идиотов только инициативные идиоты. Других кадров у хунты не осталось.
Хотя там и сам главарь поплыл с наездом на спецслужбы брата Вовы. Теперь наравне с табакеркой замаячил еще и сценарий с дворцом Амина. После тайного визита в Сочи хунта явно пытается ускорить время и сделать воду максимально мутной, чтобы снова пропетлять и отложить исполнение обязательств.
Осень будет горячей.