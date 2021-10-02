Налог с квартиры: в Минфине посчитали, сколько будут платить белорусы 7 2.10.2021, 8:50

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Сумма будет отличаться по городам, а также по типам квартир.

Недавно СМИ рассказывали о планируемых изменениях в Налоговом кодексе, которые могут коснуться многих белорусов. Коротко суть: если поправки примут, налог на недвижимость с 2022 года надо будет платить уже с первой квартиры. Пока его уплачивают лишь те, у кого две и более квартир. Сейчас стало известно, сколько может составить налог, пишет onliner.by.

Предполагается, что в качестве налоговой базы будет расчетная стоимость квартир, которая будет определяться Налоговым кодексом. К ней будет применяться стандартная ставка в размере 0,1% (к первой и последующим квартирам). Сейчас применяется бóльшая ставка — 0,2% — ко второй и последующим квартирам.

«Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам, средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около 50 рублей в год, в регионах — порядка 25 рублей», — рассказал журналистам первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

При этом власти пообещали сохранить льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных.

Судя по всему, собранные с владельцев квартир деньги пойдут в местные бюджеты. «Цель нововведения — уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов», — пояснил Кийко.

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