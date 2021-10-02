«Вы через два месяца загнулись бы»: белорусский пенсионер жестко ответил властям 2 2.10.2021, 10:51

12,324

Как пожилые люди борются с режимом и верят, что скоро выйдут на улицы с улыбками.

1 октября в мире отмечался День пожилых людей.

Известный общественный активист Ян Гриб менее чем через два месяца отметит 85-летие. В Международный День пожилых людей, как и вчера и завтра, вместе с другими активистами он подписал поздравительные открытки тем, кто отмечает день рождения в тюрьме, сообщает «Белсат».

Белорусские люди пожилого возраста в течение последнего года разрушили стереотип о пенсионере, который, якобы, поддерживает власти. Пенсионеры активно участвовали в общих маршах протеста и устраивали собственные марши. Во время мирных акций пожилые люди отбивали у экипированных силовиков молодежь и журналистов.

«Мы не просили денег, мы не просили увеличить пенсии, мы требовали дать нам нормальные выборы, чтобы мы могли выбирать. Наши дети и внуки имеют право жить, имеют право иметь свое мнение, также, как и мы», - говорит пенсионерка Татьяна Зелко.

Средняя пенсия в стране не достигает и пятисот рублей (BR 484,9). Чиновники не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплате до сорока процентов, но и этого показателя достичь никак не получается. Реальность показывает, что ситуацию, в которую попали в Беларуси пожилые люди, меры властей никак не спасают.

«Эту подачку нищенскую, которую власти гордо называют пенсией... Cлушайте, чтобы они попробовали сами на эту пенсию пожить... Это подачка нищая... они через два месяца загнулись бы», — говорит Ян Гриб.

Количество лиц, получающих пенсию, в августе составило 2 миллиона 425 тысяч человек. Эта цифра сокращается с 2016-го года. В этом году эта убыль особенно заметна: только за август пенсионеров в Беларуси стало почти на 29,2 тысяч меньше. За этот же период в прошлом году сокращение было в пять раз меньше, и составило 5,8 тысяч.

«Люди мои хорошие, мои соратники белорусские и все мои друзья, я вас поздравляю с праздником, и чтобы вы никогда не болели, живите долго и счастливо улыбайтесь, наше время еще будет, и мы выйдем на улицу с улыбками», – говорит Татьяна Зелко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».