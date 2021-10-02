Адвокат Саакашвили рассказал, как освободить политика 2.10.2021, 9:34

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Экс-президент Грузии находится в тюрьме города Рустави.

Адвокат украино-грузинского политика Михаила Саакашвили Пека Басилая назвал единственный способ освободить экс-президента Грузии. Об этом в пятницу, 1 октября, он сообщил в эфире телеканала «Мтавари архи».

По словам Басилаи, этим способом является помилование от президента страны.

Адвокат подчеркнул, что несмотря на то что президент Грузии уже отказалась помиловать Саакашвили, на ее решение могут повлиять итоги грядущих выборов.

"Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержание политика предотвратило беспорядки в стране.

В прокуратуре страны заявили, что Сакаашвили грозит как минимум шестилетнее заключение по делам, в которых его на родине признали виновным. В общей сложности, против политика завели еще пять уголовных дел:

о незаконном пересечении грузинской границы

об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году (осужден на шесть лет);

об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления (осужден на три года);

о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании "Имеди";

о растрате государственных средств на личные нужды. Речь идет о 9 млн лари (около $3 млн).

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